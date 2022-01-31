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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике рассказал, что пытался убедить Винисиуса перейти в «Барселону»

31 Января 2022 • 05:23 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Защитник каталонской «Барсы» Херард Пике поведал, что пытался уговорить Винисиуса Жуниора выступать за «Барселону». Правда, Пике не уточнил, было ли это до прихода Винисиуса в мадридский «Реал» или уже после того, как он присоединился к злейшему противнику «Барселоны».

- Винисиус? Я пытался убедить его присоединиться к «Барселоне», - цитирует Пике Sport.es.

Винисиус перешел в «Реал» в 2018 году, до этого он выступал во «Фламенго». В нынешнем сезоне он стал одним из лидеров атаки «Реала», на его счету двенадцать забитых голов, а также пять голевых передач (в основном их претворял в голы Бензема).
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Винисиус Жуниор
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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