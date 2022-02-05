Накануне очного противостояния Симеоне вспомнил Хави слова, сказанные им про «Атлетико» в 2016 году

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне дал свой комментарий накануне принципиального противостояния с «Барселоной». Аргентинец, которому впервые придется столкнуться с Хави Эрнандесом в тренерской дуэли, припомнил испанскому специалисту сказанные им слова о мадридской команде шесть лет назад.

«В 2016 году Хави говорил, что наш стиль не подходит великим командам. Теперь и у него появилась возможность поставить своим футболистам ту игру, которую он считает нужной. А мы? Мы продолжим стараться создавать каждому сопернику неприятности. А так, я верю, что у Хави все удастся на новой должности, он себя проявит», - сказал Симеоне на пресс-конференции.

Также он добавил, что у него остались положительные впечатления от последних нескольких матчей каталонского коллектива.