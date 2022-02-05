Алвес считает, что «Барселоне» надо использовать Дембеле до последнего дня контракта

Защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что раз уж «Барсе» не удалось избавиться от Усмана Дембеле, то надо пользоваться его услугами до конца, клуб сейчас не в том положении, чтобы брезговать игроками. В «Барселоне» есть две точки зрения по этому поводу - если наставник команды Хави считает, что Дембеле надо задействовать, то президент клуба Лапорта жаждет наказать строптивого француза полным отсутствием игрового времени, что может навредить Дембеле в преддверии чемпионата мира.

- Если уж случилось такое, то ему надо защищать цвета клуба. Если он хочет уйти, пусть уходит, но есть еще пять месяцев контракта, - считает Алвес, слова которого приводит Sport.es.