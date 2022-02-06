​Фанаты «Барселоны» люто освистали Дембеле

Усман Дембеле не был продан в январе, и футболист завершит сезон 2021/2022 в «Барселоне». Едва ли французу будет комфортно на футбольном поле в ближайшие месяцы. В воскресенье фанаты на «Камп Ноу» люто освистали Дембеле, когда диктор объявил его фамилию, перечисляя запасных игроков на матч с «Атлетико».

Напомним, что переговоры между Усманом Дембеле и клубом по продлению контракта не увенчались успехом из-за высоких запросов французского форварда.

Следить за матчем чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.