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Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник дортмундской «Боруссии» попал на радар «Барселоны»

26 Января 2022 • 21:49 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Оборонец дортмундской «Боруссии» Тома Менье может стать футболистом «Барселоны». Каталонский клуб проявляет интерес к нему и даже готов пожертвовать Сержиньо Дестом, который не очень вписывается в выстраиваемую Хави команду. Правда, сам Дест не очень-то хочет покидать «Барселону», уточняет каталонский  репортер Жерар Ромеро. Однако работа над сделкой уже идет, без оглядки на пожелания Деста.

Менье выступает за «шмелей» с 2020 года, ранее он играл в составе «Виртона», «Брюгге» и «ПСЖ». С 2013 года сыграл 54 матча в составе бельгийской сборной, забив восемь голов и завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктору Боруссия Дортмунд Тома Менье
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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