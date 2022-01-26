Защитник дортмундской «Боруссии» попал на радар «Барселоны»

Оборонец дортмундской «Боруссии» Тома Менье может стать футболистом «Барселоны». Каталонский клуб проявляет интерес к нему и даже готов пожертвовать Сержиньо Дестом, который не очень вписывается в выстраиваемую Хави команду. Правда, сам Дест не очень-то хочет покидать «Барселону», уточняет каталонский репортер Жерар Ромеро. Однако работа над сделкой уже идет, без оглядки на пожелания Деста.

Менье выступает за «шмелей» с 2020 года, ранее он играл в составе «Виртона», «Брюгге» и «ПСЖ». С 2013 года сыграл 54 матча в составе бельгийской сборной, забив восемь голов и завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира 2018 года.