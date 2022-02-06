Араухо - следующий контрактный приоритет «Барселоны»

Ситуация с Дембеле ясно показала руководству «Барселоны», что затягивать продление контракта на его последний год может оказаться очень неприятной затеей. Между тем в стане каталонцев есть и другие игроки, контракты которых уже подходят к концу и грозят их потерей.

Важную роль в обороне клуба играет Рональд Араухо - и к нему уже проявляют интерес другие клубы. Поэтому «Барса» стремится заручиться новым соглашением уже сейчас, не желая откладывать это на последний год контракта уругвайца (истекает в 2023).

- Он - приоритет. Мы довольны его выступлениями, он многое дает команде. И не только на поле, в раздевалке также. Он важен для нашего настоящего и для нашего будущего, - подтвердил Хави во время пресс-конференции, трансляция которой прошла в «Твиттере» каталонского суперклуба.