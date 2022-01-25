«Атлетико» нашёл замену Суаресу в форварде «Эльче»

Мадридский «Атлетико» намерен усилиться нападающим «Эльче» Лукасом Бойе. По информации As, 25-летний аргентинец является главной кандидатурой для «матрасников» на замену Луису Суаресу, который, вероятно, покинет команду ближайшим летом.

Отмечается, что «Атлетико» хочет купить игрока следующим летом. Сумма отступных Бойе составляет 25 миллионов евро, но если его клуб вылетит в Сегунду, то эта цена упадёт до 10 миллионов.

В этом сезоне Бойе провёл 17 матчей в чемпионате Испании, где отметился 7 голами и двумя ассистами. Ранее футболист также выступал за «Рединг», «Эльче» и «Торино».