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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси даёт Хави советы

04 Февраля 2022 • 01:03 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
06.02 18:15

«Барселона» отказалась от идеи вернуть в свой состав 18-летнего хавбека Хави Симонса - воспитанника молодежной команды «Барселоны», который в 2019 году перебрался в «ПСЖ». Интересно, что изначально Хави, главный тренер каталонского суперклуба, намеревался пригласить Симонса обратно, но изменил свое мнение после ужина с Месси, о котором мы уже сообщали в прошлом месяце.

Именно после этой встречи, сообщает El Nacional, Хави перестал интересоваться возвращением в состав нидерландского игрока. Между тем контракт Симонса с «ПСЖ» истекает летом 2022 года, то есть уже через несколько месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес Хави Симонс
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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