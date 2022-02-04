Месси даёт Хави советы

«Барселона» отказалась от идеи вернуть в свой состав 18-летнего хавбека Хави Симонса - воспитанника молодежной команды «Барселоны», который в 2019 году перебрался в «ПСЖ». Интересно, что изначально Хави, главный тренер каталонского суперклуба, намеревался пригласить Симонса обратно, но изменил свое мнение после ужина с Месси, о котором мы уже сообщали в прошлом месяце.

Именно после этой встречи, сообщает El Nacional, Хави перестал интересоваться возвращением в состав нидерландского игрока. Между тем контракт Симонса с «ПСЖ» истекает летом 2022 года, то есть уже через несколько месяцев.