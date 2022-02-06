Пике может покинуть «Барселону» уже в конце этого сезона

Контракт Херарда Пике с «Барселоной» действует до 2024 года, но уже в конце этого сезона он может повесить бутсы на гвоздь. Такой информацией относительно 35-летнего центра защиты «Барселоны» располагает журналист Ориоль Доменек в рамках эфира телеканала Esport3. Не случайно в последнее время спортивный директор «Барселоны» начал присматривать и такую цель на трансферный рынок, как новый центральный защитник.

Другой известный каталонский стример, Ибаи Льянос, косвенно подтверждает подобную точку зрения. Ссылаясь на друзей футболиста, Ибаи приводит примерно следующую картину - Пике играет в футбол, не особо задумываясь о будущем. Финансовый аспект для него неважен, потому что, в отличие, к примеру, от Серхио Бускетса или Жорди Альбы, Пике уже давно позаботился о бизнес-делах, и успешно вкладывает зарабатываемые деньги в самые разные проекты (как, к примеру, сеть отелей его имени). Так что скучать без футбола ему не придется.