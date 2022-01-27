«Барселона» заинтересовалась футболистом «Вулверхэмптона»

Если «Барселоне» не удастся вернуть в Испанию Альваро Морату, то каталонцы могут пригласить атакующего полузащитника Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Catalunya Radio. Интересно, что родившийся в Барселоне Траоре является воспитанником «Ла Масии», успел добраться до «Барселоны Б», но не произвел должного впечатления для приглашения во взрослую команду.

Проведя лишь один матч за «Барселону», Траоре покинул клуб и с тех пор выступал в Англии, что не помешало ему получить несколько приглашений в сборную Испании. Сейчас может настать момент для возвращения, ведь за последние годы Траоре неплохо показывал себя в АПЛ благодаря быстрой и достаточно техничной манере игры.