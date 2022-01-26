Холанн – главная цель «Барселоны» на ближайшее лето

Каталонская «Барселона» определила нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна своей главной трансферной целью на следующее лето. По информации CCMA, «сине-гранатовые» хотят существенно обновить состав перед стартом сезона 2022/23.

В сферу интересов «Барселоны» также входят защитники: Сесар Аспиликуэта, Хосе Гайя и Никлас Зюле. Также каталонский клуб рассматривает варианты с приобретением полузащитников Франка Кесси и Дениса Закарии.

Отметим, что летом 2022 года в контракте у Эрлинга Холанна активируется сумма выкупа в 75 миллионов евро. В услугах нападающего также заинтересован мадридский «Реал».