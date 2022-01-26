Камеры зафиксировали звонок спортивного директора «ПСЖ» агенту Дембеле

Агент Мусса Сиссоко, который представляет интересы полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, засветился перед камерами в тот момент, когда ему позвонил спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

На фотографии, которая сделана камерами в аэропорту видно, что на телефон Сиссоко приходит звонок от некого «Леонардо ПСЖ». Отметим, что ранее ходили слухи о возможном переходе Дембеле в парижский клуб.

В этом сезоне Дембеле провёл 6 матчей в чемпионате Испании, где сумел отличиться двумя голевыми передачами. Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает летом 2022 года.