Президент «Барселоны» Лапорта пролил свет на ситуацию с Дембеле

«Барселоне» так и не удалось выполнить одну из приоритетных целей на зимнее трансферное окно – каталонцы не смогли найти новую команду для проблемного вингера Усмана Дембеле, отказавшегося продлевать контракт с клубом. Чуть ли не впервые с обширными объяснениями по этому поводу высказался президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Я по-прежнему считаю, что Дембеле лучше Килиана Мбаппе, не отказываюсь от своих слов. Но дело в том, что Усман не смог толком адаптироваться из-за травм. Было вложено много денег, но они не оправдались, мы разочарованы. На данный момент клуб просто не может согласиться на его условия. Это невозможно для нас. «Барселона» в этом случае отстаивает свои интересы», - приводит слова чиновника издание Mundo Deportivo.