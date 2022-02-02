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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта пролил свет на ситуацию с Дембеле

02 Февраля 2022 • 20:22 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

«Барселоне» так и не удалось выполнить одну из приоритетных целей на зимнее трансферное окно – каталонцы не смогли найти новую команду для проблемного вингера Усмана Дембеле, отказавшегося продлевать контракт с клубом. Чуть ли не впервые с обширными объяснениями по этому поводу высказался президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Я по-прежнему считаю, что Дембеле лучше Килиана Мбаппе, не отказываюсь от своих слов. Но дело в том, что Усман не смог толком адаптироваться из-за травм. Было вложено много денег, но они не оправдались, мы разочарованы. На данный момент клуб просто не может согласиться на его условия. Это невозможно для нас. «Барселона» в этом случае отстаивает свои интересы», - приводит слова чиновника издание Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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