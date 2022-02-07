Ривалдо: «Несмотря на последние трансферы, «Барселона» не будет бороться за трофеи»

Экс-форвард сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Ривалдо отреагировал на зимние трансферы «сине-гранатовых». В частности, ряды команды пополнили нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре.

«Оба игрока обладают мастерством и большим опытом выступлений в АПЛ. Это может быть полезно для «Барсы», которая сейчас проходит стадию обновления. В клубе ищут баланс между молодежью и опытными игроками. Думаю, для Обамеянга и Траоре это хороший выбор, чтобы перезапустить карьеру.

Впрочем, несмотря на последние трансферы, в ближайшее время «Барса» не сможет претендовать на победу в ЛЧ и Ла Лиге. Им сначала нужно решить внутренние проблемы», - приводит слова бразильца Metro.

В воскресенье, 6 февраля, «Барселона» победила «Атлетико» (4:2) в матче Ла Лиги.