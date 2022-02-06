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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «Надеемся, что Дембеле будет вести себя профессионально»

06 Февраля 2022 • 19:05 Комментировать
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Из-за нежелания продлевать контракт «Барселона» в январе отстранила Усмана Дембеле от игр и пыталась продать. Реализовать сделку не удалось, и теперь было принято решение вернуть игрока в обойму. Игру против «Атлетико» Дембеле начал на скамейке запасных.

По поводу ситуации Дембеле высказался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Если мы платим Дембеле зарплату до 30 июня, то логично, что Хави говорит о его использовании на поле. Будем надеяться на что, что Усман будет вести себя профессионально», - слова Лапорты приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Movistar.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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