​Симеоне: «Надеюсь, что мой уход из «Атлетико» станет хорошим решением для всех»

Диего Симеоне, который уже более десяти лет работает с «Атлетико», высказался по поводу своего возможного ухода из клуба.

«Когда-нибудь мне придётся уйти. Всё когда-то начинается и заканчивается. Надеюсь, что это будет справедливое и хорошее решение для всех, а также лучшее решение для обеих сторон», - слова Симеоне приводит Football Espana, ссылаясь на документальный фильм от Amazon.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. Следующий матч команда Диего Симеоне проведёт 6 февраля. Соперником «матрасников» будет «Барселона».