Усман Дембеле зимой просил у клубов зарплату в 8 миллионов евро после уплаты налогов

Стало известно, какие требования выдвигал вингер Усман Дембеле потенциальным работодателем в последние дни зимнего трансферного окна, когда «Барселона» активно пыталась избавиться от футболиста. Напомним, что француз отказался продлевать с каталонским клубом контракт и теперь летом получит статус свободного агента.

Согласно данным, предоставленным ESPN, запросы Дембеле слегка отпугнули представителей «Тоттенхэма» и «Челси». Агенты сообщили, что игрок хочет получать восемь миллионов евро ежегодно после уплаты налогов.

Примечательно, что из-за этого от сделки отказался еще и «ПСЖ». Помимо этого, парижане были обеспокоены травматичностью Дембеле.