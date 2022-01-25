Вингеру «Барселоны» Усману Дембеле суждено стать одной из самых обсуждаемых персон в футбольной сфере в текущие зимнее трансферное окно – после того, как француз рассорился с руководством клуба из-за нежелания продлевать контракт и приезжать на тренировки, он намерен исправить сложившеюся ситуацию.

Как свидетельствует испанская газета Sport, футболист хочет лично встретиться с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Цель подобного визита в офис каталонцев – обсуждение дальнейшего сотрудничества. Оказывается, Дембеле до сих пор не против продлить свое соглашение.

Игрок надеется, что ему удастся закопать топор войны с советом директоров «Барселоны». К слову, прошлым летом похожая ситуация случалась у защитника Самуэля Юмтити.