Хави обозначил главную цель «Барселоны» на этот сезон

«Барселона» выбыла из Кубка Испании и Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в чемпионате Испании (правда, на золото она там особо не претендует) и Лиге Европы. Главный тренер «Барсы», Хави, обозначил основную цель клуба на оставшуюся часть сезона.

- Сейчас наша главная цель - место в Лиге чемпионов. Дальше мы ничего не исключаем, вплоть до того, как у нас будут оставаться хотя бы математические шансы. Я воодушевлен, у нас есть новые игроки, которые помогут нам прибавить, - приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает пятое место в чемпионате Испании, уступая пятнадцать очков «Реалу», хотя у нее есть одна игра в запасе по отношению к мадридцам.