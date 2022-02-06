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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави обозначил главную цель «Барселоны» на этот сезон

06 Февраля 2022 • 05:53 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.30
Через 11 ч. 39 мин.

«Барселона» выбыла из Кубка Испании и Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в чемпионате Испании (правда, на золото она там особо не претендует) и Лиге Европы. Главный тренер «Барсы», Хави, обозначил основную цель клуба на оставшуюся часть сезона.

- Сейчас наша главная цель - место в Лиге чемпионов. Дальше мы ничего не исключаем, вплоть до того, как у нас будут оставаться хотя бы математические шансы. Я воодушевлен, у нас есть новые игроки, которые помогут нам прибавить, - приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает пятое место в чемпионате Испании, уступая пятнадцать очков «Реалу», хотя у нее есть одна игра в запасе по отношению к мадридцам.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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06.02  18:15 Барселона ... Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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