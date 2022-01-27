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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обзаведётся сразу двумя новыми крупными спонсорами в следующем сезоне

27 Января 2022 • 06:34 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Коммерческая служба «Барселоны» добилась серьезных успехов - в следующем сезоне у команды будут сразу два новых спонсора. О том, что рекламу японской компании Rakuten на футболках игроков «Барсы» сменит лого сервиса Spotify (340 млн евро за пять лет), мы уже сообщали, но сейчас BarcaTimes информирует также о том, что с рукавов футболок исчезнут логотипы Beko. Их заменят надписи Polkadot, этот контракт также будет рассчитан на пять лет, но принесет «лишь» 100 миллионов евро.

Стоит заметить, что «Барселона» - один из немногих топ-клубов Европы, длгое время принципиально не торговавший рекламными площадями футболок игроков. Коммерческие надписи на футболках «блауграны» начали появляться лишь в 21-м веке.

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Барселона
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
San13
27 Января 2022 в 07:51
Нормально. Смотрю потихонечку Лапорта вытаскивает клуб из этой ямы, удачи ему.
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