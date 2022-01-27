Завтра Адама Траоре пройдёт медосмотр для «Барселоны»

Латераль «Вулверхэмптона» Адама Траоре стал ещё на шаг ближе к возвращению в каталонскую «Барселону», в которой футболист начинал свою профессиональную карьеру. По сообщениям The Athletic, игроку уже назначили медицинское обследование, которое запланировано на 28 января.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмптон» и «Барселона» согласовали аренду Траоре до конца сезона. Пока неизвестно, включена ли в сделку возможная опция выкупа.

Ранее появлялись слухи о том, что главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте определил Траоре главной целью своего клуба на зимнее трансферное окно.