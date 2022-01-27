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Чемпионат Испании. Ла Лига

Завтра Адама Траоре пройдёт медосмотр для «Барселоны»

27 Января 2022 • 18:59 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Латераль «Вулверхэмптона» Адама Траоре стал ещё на шаг ближе к возвращению в каталонскую «Барселону», в которой футболист начинал свою профессиональную карьеру. По сообщениям The Athletic, игроку уже назначили медицинское обследование, которое запланировано на 28 января.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмптон» и «Барселона» согласовали аренду Траоре до конца сезона. Пока неизвестно, включена ли в сделку возможная опция выкупа.

Ранее появлялись слухи о том, что главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте определил Траоре главной целью своего клуба на зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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