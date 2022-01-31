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Адама Траоре: «Я тут исключительно из-за Хави»

31 Января 2022 • 01:07 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
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06.02 18:15

Вернувшийся в «Барселону» после почти семи лет забвения Адама Траоре рассказал о своей мотивации - по его словам, главным его стимулом была возможность поработать с Хави. Траоре вернулся на «Камп Ноу» на основании арендного соглашения до конца текущего сезона.

- Я вернулся. Сейчас самое важное - найти общий язык с тренером, чтобы оптимально понимать, что он от меня хочет. Я дам все 100%, я вырос как игрок. Я хочу еще научиться у легенды футбола, коим является Хави. Хочу поблагодарить его за доверие, я отплачу на поле, - заявил Траоре Marca.

Летом у «Барселоны» будет возможность выкупить игрока за 30 миллионов евро, если ожидания от сотрудничества оправдаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хави Адама Траоре
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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