Адама Траоре: «Я тут исключительно из-за Хави»

Вернувшийся в «Барселону» после почти семи лет забвения Адама Траоре рассказал о своей мотивации - по его словам, главным его стимулом была возможность поработать с Хави. Траоре вернулся на «Камп Ноу» на основании арендного соглашения до конца текущего сезона.

- Я вернулся. Сейчас самое важное - найти общий язык с тренером, чтобы оптимально понимать, что он от меня хочет. Я дам все 100%, я вырос как игрок. Я хочу еще научиться у легенды футбола, коим является Хави. Хочу поблагодарить его за доверие, я отплачу на поле, - заявил Траоре Marca.

Летом у «Барселоны» будет возможность выкупить игрока за 30 миллионов евро, если ожидания от сотрудничества оправдаются.