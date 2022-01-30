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«Барселона» близка к контракту с Обамеянгом

30 Января 2022 • 21:08 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг выпал из фавора в своем нынешнем клубе «Арсенал», в результате чего габонский игрок активно подыскивает себе другое место. Ему импонирует интерес заинтересованной в не очень дорогих, но перспективных сделках «Барселоны».

Правда, каталонцам сперва надо будет как-то решить проблему форварда Усмана Дембеле, который получает огромную зарплату, в результате чего «Барселона» ограничена в своих финансовых маневрах, сообщает TheAthletic.

Как уточняет источник, возможный контракт будет заключен без обязательного права выкупа, а Обамеянг станет временной заменой для часто травмирующегося нападающего Ансу Фати. Ранее Обамеянг в чемпионате Испании не выступал, хотя в какой-то момент им активно интересовался мадридский «Реал».
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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