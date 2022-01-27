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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» не отпускает Морату в «Барселону»

27 Января 2022 • 18:05 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Мадридский «Атлетико» не намерен отпускать нападающего Альваро Морату в каталонскую «Барселону». Сообщается, что «матрасников» не устраивает предложение «сине-гранатовых» об аренде, так как они хотят избавиться от форварда на постоянной основе.

Фабрицио Романо поделился информацией, согласно которой, «Барселона» не сможет себе позволить трансфер Мораты этой зимой, если не сможет продать ни одного футболиста. Сам Мората хочет перейти в «Барселону», но сделка на данный момент выглядит сложной.

Отметим, что Мората второй сезон подряд проводит на правах аренды в туринском «Ювентусе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Барселона Альваро Мората
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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