ФОТ: Новое атакующее трио «Барселоны», или Что будет делать Хави в нападении

«Барселона» в январе кардинально обновила нападение и обзавелась новым атакующим трио. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что будет делать Хави с новым набором футболистов.

Когда Хави только возглавил «Барселону», то столкнулся с проблемами в атаке. На Люка де Йонга наставник ставки не сделал, и даже несколько голов голландца, похоже, не убедили тренера, что на него надо рассчитывать. Усман Дембеле устроил контрактную войну, и Хави не хочет видеть француза в команде. Ансу Фати борется с новыми повреждениями. В итоге наставник был вынужден привлекать к основе дублёров – Ютгла, Абде, Акомача.

Однако зимой менеджмент клуба пришёл на подмогу. «Барселона» выложила 55 миллионов евро за 21-летнего Феррана Торреса, на которого делают ставку в будущем. Затем «блауграна» закрыла арендную сделку по своему воспитаннику Адама Траоре и на правах свободного агента забрала Пьер-Эмерика Обамеянга, у которого случился конфликт в «Арсенале». В итоге у «Барселоны» образовалось новое атакующее трио, которое в последнее время выступало в Английской премьер-лиге. Конечно, это не МСН, но, кажется, ФОТ тоже может создать сложности соперникам. Кстати, английская транскрипция звучит смешнее – FAT. Прямо сказка о трёх толстяках, хотя вроде у названных футболистов с лишним весом проблем не было.

Самое интересное, в какой роли Хави видит Траоре. Ему всё же более привычно играть справа, как и Феррану Торресу. Однако каталонцы скорее уж будут делать ставку на молодого испанца, которого уже купили, чем на своего воспитанника, который пока в аренде. Конечно, кого-то из них можно отправить на левый фланг, но тогда Хави надо будет думать, где найти место Депаю, а в перспективе ещё и Фати, которому не просто так отдали «десятку».

Конечно, Депай может сыграть в центре, и тогда он будет конкурировать с Обамеянгом за место в составе. За габонцем вообще интересно будет следить. В «Арсенале» он зачах, но хочется верить, что новый вызов его разбудит. Обамеянгу 32-й год, и отыграть ещё год-два он точно способен. Тем более что в Испании темп ниже, и в Ла Лиге часто форварды-ветераны забивают пачками. Можно, конечно, вспомнить, что изначально Хави хотел Альваро Морату, но договориться по переходу экс-форварда «Реала» не удалось. Если же наставник всё же сможет найти подход к Обамеянгу, то, возможно, расстраиваться и не придётся.

В любом случае Хави наверняка счастлив от того, что теперь его голова будет болеть на тему, кого выбрать, а не как залатать дыры. Всё же сложно было требовать от тренера какого-то результата, когда он был вынужден в атаке делать ставку на дублёров.

Во всей этой истории разве что немного боязно за Абде. Марокканский вингер понравился по тем играм, когда Хави его выпускал. Видно, что у Абде есть талант, умения, но сейчас ему, конечно, будет намного сложнее конкурировать за место в составе. Ещё недавно его соперниками были такие же дублёры, а теперь им станут ребята, прошедшие Английскую премьер-лигу. С другой стороны, конкуренция может помочь Абде вырасти, да и аренды никто не отменял.

Менеджменту «Барселоны» за январское трансферное окно можно поставить самый высший балл. Каталонцы в условиях ограниченного бюджета сумели подписать молодого и перспективного испанца, который должен на годы вперёд закрыть свою позицию, а также усилили ещё две вакансии в атаке. Теперь Хави надо грамотно распорядиться этим и завоевать место в топ-4 Ла Лиги.

Роман Андреев