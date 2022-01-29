Адама Траоре успешно прошёл медосмотр в «Барселоне»

Вингер «Тотттенхэма» Адама Траоре в скором времени пополнит ряды «Барселоны». Как стало известно журналистам Sky Sports, испанец успешно прошел медицинский осмотр в Каталонии, поэтому стороны на данный момент находятся на завершающем этапе оформления сделки.

Речь идет об арендном договоре до конца сезона с последующим правом выкупа, который по предварительным данным составляет около 30 миллионов евро.

Примечательно, что Траоре имел на руках также предложение от «Тоттенхэма», где в его услугах был лично заинтересован главный тренер Антонио Конте, но в конечном итоге принял решение вернуться на родину. К слову, игрок является воспитанником каталонского клуба.