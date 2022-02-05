​Хави прокомментировал возвращение Дембеле в заявку

Нападающий Усман Дембеле вернулся в заявку «Барселоны». Ранее француза отстраняли от игр из-за его нежелания продлевать контракт. Каталонцы пытались продать Дембеле в январе, но не смогли.

«По Дембеле решение не было найдено. Он часть клуба, часть команды, у него есть действующий контракт. Мы встретились и решили, что он будет частью команды. Мы не можем стрелять себе в ногу. Будем использовать его, когда я сочту это нужным.

Я понимаю фанатов, которых могла оскорбить позиция Дембеле. Но сейчас мы должны думать о команде. Дембеле может помочь нам добиться наших целей», - высказался Хави на пресс-конференции.