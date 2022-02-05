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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави прокомментировал возвращение Дембеле в заявку

05 Февраля 2022 • 16:57 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
Через 23 ч. 59 мин.

Нападающий Усман Дембеле вернулся в заявку «Барселоны». Ранее француза отстраняли от игр из-за его нежелания продлевать контракт. Каталонцы пытались продать Дембеле в январе, но не смогли.

«По Дембеле решение не было найдено. Он часть клуба, часть команды, у него есть действующий контракт. Мы встретились и решили, что он будет частью команды. Мы не можем стрелять себе в ногу. Будем использовать его, когда я сочту это нужным.

Я понимаю фанатов, которых могла оскорбить позиция Дембеле. Но сейчас мы должны думать о команде. Дембеле может помочь нам добиться наших целей», - высказался Хави на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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