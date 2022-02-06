Симеоне: «Мы хорошо оборонялись в последние 10 лет, но в этом году…»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги проигранного поединка против «Барселоны» в рамках чемпионата Испании. Аргентинский специалист назвал причины случившегося, заострив внимание на проблемах в защитной линии.

«Мы хорошо оборонялись в последние 10 лет, но в этом году… Надо исправляться. «Барса» была мощнее, а в футболе побеждает тот, кто сильнее. Нужно работать, другого выхода не вижу», - приводит слова Симеоне с послематчевого интервью издание Marca.

Стоит уточнить, что «матрасники» позволили сопернику обойти себя в турнирной таблице, покинув тем самым зону Лиги чемпионов.