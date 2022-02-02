Рейнилду подтверил - он стал игроком мадридского «Атлетико»

Рейнилду Мандава, доселе защищавший цвета «Лилля», переходит в мадридский «Атлетико». Родившийся в Мозамбике 28-летний защитник подтвердил свой трансфер в команду Диего Симеоне.

- Это исполнение моей мечты, я с детства мечтал о выступлениях на таком уровне. Когда вы родом из Африки, из Мозамбика, то это особо честолюбивые планы. Это незабываемый момент, я счастлив, что буду защищать цвета чемпионов Испании. Готов выдавать на поле 120 процентов своих возможностей, - приводит слова футболиста Marca.

Рейнилду успел поиграть, помимо родного Мозамбика, в некоторых клубах Португалии, в том числе и в «Бенфике», а в «Лилль» перебрался в 2019 году. В прошлом году он стал чемпионом Франции в составе «догов».