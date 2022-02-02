Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рейнилду подтверил - он стал игроком мадридского «Атлетико»

02 Февраля 2022 • 04:57 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Рейнилду Мандава, доселе защищавший цвета «Лилля», переходит в мадридский «Атлетико». Родившийся в Мозамбике 28-летний защитник подтвердил свой трансфер в команду Диего Симеоне.

- Это исполнение моей мечты, я с детства мечтал о выступлениях на таком уровне. Когда вы родом из Африки, из Мозамбика, то это особо честолюбивые планы. Это незабываемый момент, я счастлив, что буду защищать цвета чемпионов Испании. Готов выдавать на поле 120 процентов своих возможностей, - приводит слова футболиста Marca.

Рейнилду успел поиграть, помимо родного Мозамбика, в некоторых клубах Португалии, в том числе и в «Бенфике», а в «Лилль» перебрался в 2019 году. В прошлом году он стал чемпионом Франции в составе «догов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Рейнилду Мандава
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
04:57 · Испания. Ла Лига
Рейнилду подтверил - он стал игроком мадридского «Атлетико»
01:57 · Испания. Ла Лига
Карвахаль и Асенсио готовы вернуться в состав «Реала»
01:49 · Испания. Ла Лига
Из-за строптивости Дембеле перед Хави теперь стоит дилемма
01:24 · Испания. Ла Лига
Модрич готов продлить контракт с «Реалом» ещё на год
00:36 · Испания. Ла Лига
Объявление о переходе Обамеянга будет сделано в среду, 2 февраля
00:17 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «В «Барселоне» было прекрасно, но «Севилья» - мой дом»
01 Февраля
23:37 · Испания. Ла Лига
Облак излечился от COVID-19 и вернулся в строй
19:46 · Испания. Ла Лига
Карраско отказался покидать «Атлетико»
19:25 · Испания. Ла Лига
Дембеле остаётся в «Барселоне» до конца сезона 2
16:55 · Испания. Ла Лига
Обамеянг провёл первую тренировку в качестве игрока «Барселоны» 1
16:10 · Италия. Серия А
Майораль: «Я пришел с яростью, при Моуринью я заслужил больше минут» 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представит Обамеянга на этой неделе
14:44 · Испания. Ла Лига
Роналдо рассказал о поведении нового поколения футболистов за пределами поля
12:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» склоняется к разрыву контракта с Дембеле 2
11:39 · Испания. Ла Лига
Хави принял решение по Усману Дембеле 7
Все новости
Рекомендуем