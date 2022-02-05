Симеоне сможет рассчитывать на Кондогбия и Льоренте в матче с «Барселоной» - оба вернулись после травм

Приятные новости последовали для болельщиков мадридского «Атлетико» с расположения команды – накануне поединка с «Барселоной» в основной группе тренировались полузащитники Жоффрей Кондогбия и Маркос Льоренте, покинувшие лазарет.

Таким образом, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне сможет рассчитывать на этих футболистов в предстоящем принципиальном противостоянии. Правда, как и сообщалось ранее, помочь своим партнерам не сможет помочь нападающий Антуан Гризманн – он до сих пор залечивает повреждение.

Напомним, что встреча двух кризисных в текущем сезоне коллективов запланирована на 6 февраля. Начало – в 18:15 по московскому времени.