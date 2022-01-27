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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» договорилась об аренде Траоре

27 Января 2022 • 14:53 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Каталонская «Барселона» договорилась с «Вулверхэмптоном» об аренде Адама Траоре. По сообщениям ESPN, воспитанник «сине-гранатовых» проведет в клубе остаток сезона, после чего может быть выкуплен на постоянной основе.

Также сообщается, что каталонский клуб захотел арендовать Траоре из-за напряжённой ситуации с полузащитником Усманом Дембеле, который может покинуть клуб до конца зимнего трансферного окна.

Ранее Траоре считался основной трансферной целью лондонского «Тоттенхэма». В приглашении игрока был заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте, который возглавил команду осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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