«Барселона» договорилась об аренде Траоре

Каталонская «Барселона» договорилась с «Вулверхэмптоном» об аренде Адама Траоре. По сообщениям ESPN, воспитанник «сине-гранатовых» проведет в клубе остаток сезона, после чего может быть выкуплен на постоянной основе.

Также сообщается, что каталонский клуб захотел арендовать Траоре из-за напряжённой ситуации с полузащитником Усманом Дембеле, который может покинуть клуб до конца зимнего трансферного окна.

Ранее Траоре считался основной трансферной целью лондонского «Тоттенхэма». В приглашении игрока был заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте, который возглавил команду осенью.