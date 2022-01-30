По всей видимости, «Барселоне» все же удастся избавиться от проблемного вингера Усмана Дембеле. За сутки до закрытия трансферного окна каталонцы начали предметное обсуждение сделки с «ПСЖ», который планировал подписать футболиста летом в качестве свободного агента.

Как свидетельствует испанская газета Sport, подобный расклад событий можно считать вполне вероятным. Обе стороны заинтересованы в трансфере, но все упирается в лимит времени – оформить все документы нужно успеть до 1 февраля.

Также пока не раскрываются финансовые детали перехода. Журналисты отмечают, что «ПСЖ» вряд ли заплатит внушительную сумму за Дембеле.