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«ПСЖ» обсуждает с «Барселоной» возможный переход Дембеле – сделку хотят успеть закрыть в ближайшие сутки слухи

30 Января 2022 • 23:23 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

По всей видимости, «Барселоне» все же удастся избавиться от проблемного вингера Усмана Дембеле. За сутки до закрытия трансферного окна каталонцы начали предметное обсуждение сделки с «ПСЖ», который планировал подписать футболиста летом в качестве свободного агента.

Как свидетельствует испанская газета Sport, подобный расклад событий можно считать вполне вероятным. Обе стороны заинтересованы в трансфере, но все упирается в лимит времени – оформить все документы нужно успеть до 1 февраля.

Также пока не раскрываются финансовые детали перехода. Журналисты отмечают, что «ПСЖ» вряд ли заплатит внушительную сумму за Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2022
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