Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо подвёл итоги матча «Барселона» - «Атлетико»

07 Февраля 2022 • 09:15 Комментировать
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался насчет победы над мадридским «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Подопечные Хави Эрнандеса выиграли со счетом 4:2.

«Очень рад победе, команда продемонстрировала отличный футбол. Болельщики очень помогли нам. Благодаря этому успеху мы стали ближе к Лиге чемпионов. Для «Барселоны» этот матч был как финал, мы не могли допустить осечку», - приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала 38 баллов и обогнала «матрасников» в турнирной таблице чемпионата Испании. В настоящий момент «сине-гранатовые» занимают четвертую строчку в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.02  23:00 Атлетик Б ... Эспаньол 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
09:15 · Испания. Ла Лига
Араухо подвёл итоги матча «Барселона» - «Атлетико»
08:55 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал»
08:48 · Испания. Ла Лига
Ривалдо: «Несмотря на последние трансферы, «Барселона» не будет бороться за трофеи»
08:14 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес: «Сделаем всё, чтобы «Барселона» стала прежней»
06:04 · Испания. Ла Лига
Обамеянг: «Это большая победа»
05:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отметил Асенсио, поблагодарив его за победу
05:42 · Испания. Ла Лига
Адама Траоре поблагодарил болельщиков за поддержку
05:34 · Испания. Ла Лига
Мончи нахваливает Лопетеги за то, что «Севилья» ведет борьбу за титул
00:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» не без труда дожал «Гранаду»
00:54 · Испания. Ла Лига
Хави нахваливает Траоре
00:43 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес прервал свою самую затяжную безголевую серию
00:14 · Испания. Ла Лига
Хави просит фанов «Барселоны» прекратить освистывания Дембеле
06 Февраля
23:38 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» пропустил четыре мяча в матче чемпионата Испании впервые за последние почти 10 лет
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид – «Гранада» - 1:0 (закончен)
22:26 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» уверенно победил в Севилье
Все новости
Рекомендуем