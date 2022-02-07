Араухо подвёл итоги матча «Барселона» - «Атлетико»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался насчет победы над мадридским «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Подопечные Хави Эрнандеса выиграли со счетом 4:2.

«Очень рад победе, команда продемонстрировала отличный футбол. Болельщики очень помогли нам. Благодаря этому успеху мы стали ближе к Лиге чемпионов. Для «Барселоны» этот матч был как финал, мы не могли допустить осечку», - приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала 38 баллов и обогнала «матрасников» в турнирной таблице чемпионата Испании. В настоящий момент «сине-гранатовые» занимают четвертую строчку в таблице.