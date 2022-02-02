Объявление о переходе Обамеянга будет сделано в среду, 2 февраля

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг будет выступать в «Барселоне», хотя официально об этом еще не сообщается. Официальное сообщение клуба должно быть сделано 2 февраля, сообщает El Mundo Deportivo. Ожидается, что презентация 32-летнего нападающего в качестве игрока «Барселоны» пройдет до конца недели на стадионе «Камп Ноу», после того, как будет объявлено о его переходе. Это может случиться третьего или четвертого февраля, более того, Обамеянг сможет сыграть уже шестого февраля, когда «Барселона» примет дома мадридский «Атлетико».

Обамеянг покинул лондонский «Арсенал» после четырех лет выступлений, ранее он играл в составе дортмундской «Боруссии», где с ним, к слову, весьма успешно в сезоне 2016/2017 взаимодействовал Усман Дембеле, ныне также числящийся в «Барселоне».