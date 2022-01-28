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«Челси» не купит Дембеле, если не продаст кого-то из игроков атаки

28 Января 2022 • 18:16 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Лондонский «Челси» вряд ли купит полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. По сообщениям Мэтта Лоу, для осуществления трансфера «синим» необходимо продать одного из игроков атаки. Дело в том, что на данный момент в активе у «пенсионеров» находится слишком много атакующих футболистов, а на фоне этого покупка Дембеле не выглядит целесообразной.

Источник добавляет, что француз вполне может оказаться в Лондоне следующим летом, когда клуб сумеет освободить для него место. Эту вероятность подкрепляет тот факт, что Дембеле очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

Напомним, что ранее «Барселона» заявила о желании продать Дембеле до конца зимнего трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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