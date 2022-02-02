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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг: «Я приехал дать максимум «Барселоне»

02 Февраля 2022 • 15:41 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг дал своё первое интервью в качестве игрока клуба. В ходе него футболист поделился ожиданиями насчёт совместного будущего.

«Это один из самых больших клубов в мире. Для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с «Барселоной», – рассказал игрок в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Обамеянг присоединился к каталонской команде на правах свободного агента из «Арсенала». Ранее «канониры» лишили игрока капитанской повязки, отправили его в дубль, а затем и вовсе разорвали контракт. Причиной тому послужили многочисленные дисциплинарные нарушения со стороны Обамеянга.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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