Облак излечился от COVID-19 и вернулся в строй

Разлука словенского голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака с тренировочным процессом оказалась недолгой - заразившийся неделю тому назад COVID-19 страж ворот уже вернулся на поле вместе с остальными игроками. Это означает, что уже в конце недели он сможет участвовать в очередном матче своей команды, сообщает El Mundo Deportivo.

А это будет далеко не рядовой матч - мадридцев, переживающих в текущем сезоне определенный кризис, проэкзаменует обновленная «Барселона» Хави и компании, сейчас «матрасники» опережают «блауграну» всего лишь на одно очко. При этом у «Атлетико» есть неприятные потери - под сомнением участие в матче Антуана Гризманна, Маркоса Льоренте и Жоффрея Кондогбия, в то время как Фелипе Монтейро заразился COVID-19.