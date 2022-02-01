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Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак излечился от COVID-19 и вернулся в строй

01 Февраля 2022 • 23:37 Комментировать
Барселона
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Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Разлука словенского голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака с тренировочным процессом оказалась недолгой - заразившийся неделю тому назад COVID-19 страж ворот уже вернулся на поле вместе с остальными игроками. Это означает, что уже в конце недели он сможет участвовать в очередном матче своей команды, сообщает El Mundo Deportivo.

А это будет далеко не рядовой матч - мадридцев, переживающих в текущем сезоне определенный кризис, проэкзаменует обновленная «Барселона» Хави и компании, сейчас «матрасники» опережают «блауграну» всего лишь на одно очко. При этом у «Атлетико» есть неприятные потери - под сомнением участие в матче Антуана Гризманна, Маркоса Льоренте и Жоффрея Кондогбия, в то время как Фелипе Монтейро заразился COVID-19.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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