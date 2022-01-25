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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати решил отказаться от хирургического вмешательства

25 Января 2022 • 04:31 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил очередную травму, выбыв, по некоторым оценкам, на целых два месяца. Как сообщает El Mundo Deportivo, Фати подумывал над операцией, но в итоге решил отказаться от нее после консультаций с врачами «блауграны».

Вместо операции Фати под присмотром физиотерапевтов будет восстанавливаться естественным путем - как говорится, «время лечит». Поэтому предсказывать сроки возвращения футболиста на поле сейчас невозможно, хотя изначально сообщалось, что он сможет вернуться в строй к середине марта.

В текущем сезоне Фати сыграл в чемпионате Испании всего лишь в пяти матчах, но при этом забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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