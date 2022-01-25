Фати решил отказаться от хирургического вмешательства

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил очередную травму, выбыв, по некоторым оценкам, на целых два месяца. Как сообщает El Mundo Deportivo, Фати подумывал над операцией, но в итоге решил отказаться от нее после консультаций с врачами «блауграны».

Вместо операции Фати под присмотром физиотерапевтов будет восстанавливаться естественным путем - как говорится, «время лечит». Поэтому предсказывать сроки возвращения футболиста на поле сейчас невозможно, хотя изначально сообщалось, что он сможет вернуться в строй к середине марта.

В текущем сезоне Фати сыграл в чемпионате Испании всего лишь в пяти матчах, но при этом забил три гола.