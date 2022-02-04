Ван Бронкхорст: «Райкаард предоставлял Роналдиньо особые привилегии»

Джованни ван Бронкхорст выступал в «Барселоне» в период, когда ею руководил Франк Райкаард и когда там блистала звезда Роналдиньо. Ван Бронкхорст, ныне тренирующий «Глазго Рейнджерс», многому научился в тот период - в том числе и деликатному обращению с лидерами команды. Именно там он понял, как это важно.

- Безусловно, Роналдиньо - самый невероятный партнер по команде, который был у меня когда-либо. Особенный на поле, особенный вне поля. Мы все понимали это, и Райкард тоже. Роналдиньо не особо любил тренироваться, он появлялся на занятиях в баскетбольной майке, с солнечными очками. Он был королем и нуждался в королевском отношении. Мы тренировались, а он лежал и отдыхал на столе для массажа. Мы уже заканчивали занятия, а он все лежал там... А через пару дней мы выиграли «эль класико». Но такое, конечно же, позволялось не всем, - заявил ван Бронкхорст, слова которого приводит Voetbal International.