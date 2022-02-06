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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике догнал Пуйоля по играм за «Барселону»

06 Февраля 2022 • 18:29 Комментировать (1)
Барселона
2:1
Атлетико М
2.30 3.40 3.30
1-й тайм

В центральном матче тура чемпионата Испании отношения на футбольном поле «Камп Ноу» выясняют «Барселона» и «Атлетико». С первых минут на поле в составе каталонцев вышел Херард Пике. Он догнал Карлеса Пуйоля по количеству игр за «сине-гранатовых», о чём сообщает пресс-служба клуба.

Для Пике игра с «Атлетико» является 593-й. Столько же матчей за «Барселону» провёл Пуйоль. Херард и Карлес теперь делят 5-е место по числу игр за «сине-гранатовых».

Больше игр за «Барселону» провели только Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Хави и Лионель Месси.

Следить за матчем «Барселона» - «Атлетико» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Херард Пике
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
andi
06 Февраля 2022 в 18:54
Догнать то догнал но до мастерства КАРЛЕСА Пике далеко.
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окончен Валенсия 0:0 Реал Сосьедад 2.80 3.30 2.55
Идет 38 минута Барселона 2:1 Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.43 3.45 2.95
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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