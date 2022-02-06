​Пике догнал Пуйоля по играм за «Барселону»

В центральном матче тура чемпионата Испании отношения на футбольном поле «Камп Ноу» выясняют «Барселона» и «Атлетико». С первых минут на поле в составе каталонцев вышел Херард Пике. Он догнал Карлеса Пуйоля по количеству игр за «сине-гранатовых», о чём сообщает пресс-служба клуба.

Для Пике игра с «Атлетико» является 593-й. Столько же матчей за «Барселону» провёл Пуйоль. Херард и Карлес теперь делят 5-е место по числу игр за «сине-гранатовых».

Больше игр за «Барселону» провели только Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Хави и Лионель Месси.

Следить за матчем «Барселона» - «Атлетико» можно в текстовой трансляции.