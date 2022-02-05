«Автогол» Юмтити - из-за своей травмы он теряет большие деньги

Мы уже сообщали, что Самуэль Юмтити выбыл из строя из-за травмы на три месяца, в строй он вернется только во второй половине апреля. Между тем, как сообщает Sport .es, каждая травма стоит Юмтити денег, причем в прямом смысле.

Стремясь остаться в «Барселоне», он подписал контракт, гонорар в котором зависит исключительно от сыгранного количества матчей. Играешь больше - получаешь больше. А сейчас Юмтити не играет, и на поле появится еще нескоро. Как сообщает источник, таким образом «Барселона» может сэкономить вплоть до четырнадцати миллионов евро.

Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года, он провел в составе команды 90 матчей, в которых забил два гола.