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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Автогол» Юмтити - из-за своей травмы он теряет большие деньги

05 Февраля 2022 • 07:49 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
06.02 18:15

Мы уже сообщали, что Самуэль Юмтити выбыл из строя из-за травмы на три месяца, в строй он вернется только во второй половине апреля. Между тем, как сообщает Sport .es, каждая травма стоит Юмтити денег, причем в прямом смысле.

Стремясь остаться в «Барселоне», он подписал контракт, гонорар в котором зависит исключительно от сыгранного количества матчей. Играешь больше - получаешь больше. А сейчас Юмтити не играет, и на поле появится еще нескоро. Как сообщает источник, таким образом «Барселона» может сэкономить вплоть до четырнадцати миллионов евро.

Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года, он провел в составе команды 90 матчей, в которых забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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