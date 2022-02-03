Адама Траоре: «Я очень рад вернуться домой»

Новичок каталонской «Барселоны» Адама Траоре прокомментировал своё возвращение в клуб, который его воспитал. В ходе интервью игрок сборной Испании заявил, что очень рад вернуться домой.

«Я только хочу всех поблагодарить. Я очень рад вернуться домой, и надеюсь, что смогу сполна проявить себя в следующее воскресенье», – заявил Траоре в своём первом интервью по возвращению в «Барселону».

Напомним, что перед переходом в «Барселону» Траоре мог оказаться в лондонском «Тоттенхэме». Тем не менее, «шпорам» не удалось удовлетворить трансферный запрос своего главного тренера Антонио Конте.