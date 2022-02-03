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Чемпионат Испании. Ла Лига

Адама Траоре: «Я очень рад вернуться домой»

03 Февраля 2022 • 19:57 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Новичок каталонской «Барселоны» Адама Траоре прокомментировал своё возвращение в клуб, который его воспитал. В ходе интервью игрок сборной Испании заявил, что очень рад вернуться домой.

«Я только хочу всех поблагодарить. Я очень рад вернуться домой, и надеюсь, что смогу сполна проявить себя в следующее воскресенье», – заявил Траоре в своём первом интервью по возвращению в «Барселону».

Напомним, что перед переходом в «Барселону» Траоре мог оказаться в лондонском «Тоттенхэме». Тем не менее, «шпорам» не удалось удовлетворить трансферный запрос своего главного тренера Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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