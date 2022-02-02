​Гризманн не сыграет с «Барселоной»

В ближайшее воскресенье в главном матче тура в чемпионате Испании лицом к лицу сойдутся «Барселона» и «Атлетико». Как сообщает El Chiringuito TV, к этой игре не успеет восстановиться форвард мадридской команды Антуан Гризманн.

В последний раз Антуан Гризманн выходил на поле ещё 6 января. Стоит сказать, что права на француза до сих пор принадлежат «Барселоне». В последние часы прошлого трансферного лета Гризманн вернулся в ряды «Атлетико» на правах аренды с опцией выкупа.

Матч Примеры между «Барселоной» и «Атлетико» стартует 4 февраля в 18:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.