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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманн не сыграет с «Барселоной»

02 Февраля 2022 • 19:53 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

В ближайшее воскресенье в главном матче тура в чемпионате Испании лицом к лицу сойдутся «Барселона» и «Атлетико». Как сообщает El Chiringuito TV, к этой игре не успеет восстановиться форвард мадридской команды Антуан Гризманн.  

В последний раз Антуан Гризманн выходил на поле ещё 6 января. Стоит сказать, что права на француза до сих пор принадлежат «Барселоне». В последние часы прошлого трансферного лета Гризманн вернулся в ряды «Атлетико» на правах аренды с опцией выкупа.

Матч Примеры между «Барселоной» и «Атлетико» стартует 4 февраля в 18:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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