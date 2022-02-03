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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави и Лапорта не могут прийти к консенсусу насчёт ближайшего будущего Дембеле

03 Февраля 2022 • 05:22 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Нападающий Усман Дембеле продолжает сеять смуту и раздор в стане «Барселоны», словно запущенный кем-то из недоброжелателей троянский конь. Вывести его «за ворота» клуба не удалось, Дембеле остается, и, как сообщает Marca, невольно становится причиной разногласий президента клуба Жоана Лапорты и главного тренера Хави.

Дело в том, что Лапорта очень недоволен тем, что Дембеле не возжелал уйти и теперь хочет проучить его единственным возможным способом - держать как можно дальше от поля.

А вот Хави смотрит на ситуацию прагматичнее, как человек, который отвечает за результат команды. Он считает, что Дембеле должен в оставшиеся месяцы отработать свой фантастический контракт на всю катушку.

Кроме того, Хави считает, что присутствие Дембеле на поле может помочь Пьеру-Эмерику Обамеянгу, с которым они очень успешно взаимодействовали пять лет тому назад в составе дортмундской «Боруссии».

Четкого решения по этой ситуации еще не принято, ведь остается еще один вариант - расторжение контракта по взаимному согласию, которое позволит Дембеле найти себе новый клуб и играть в свое удовольствие уже сейчас. «Барселона» в этом случае готова платить ему часть зарплаты, пока он не договорится с новым клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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