«Арсенал» согласился отпустить Обамеянга в «Барселону» бесплатно

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Барселоны», причем «Арсенал» согласился отпустить 32-летнего футболиста туда совершенно бесплатно. Каталонцам надо будет лишь платить ему зарплату, но Обамеянг согласился на ее понижение - в «Арсенале» он зарабатывал около 400 тысяч евро еженедельно, но «Барселона» платить такие деньги, конечно же. не может.

Как проинформировал в своем твиттер-акаунте итальянский репортер Фабрицио Романо, Обамеянг уже проходит медосмотр в Барселоне, следовательно, сделка уже практически оформлена. Ранее, в бытность Обамеянгом футболистом дортмундской «Боруссии», им активно интересовался мадридский «Реал», но в итоге габонец отправился в Англию. В текущем сезоне он сыграл в пятнадцати матчах за «Арсенал», забив семь голов.