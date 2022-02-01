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«Арсенал» согласился отпустить Обамеянга в «Барселону» бесплатно

01 Февраля 2022 • 00:42 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Барселоны», причем «Арсенал» согласился отпустить 32-летнего футболиста туда совершенно бесплатно. Каталонцам надо будет лишь платить ему зарплату, но Обамеянг согласился на ее понижение - в «Арсенале» он зарабатывал около 400 тысяч евро еженедельно, но «Барселона» платить такие деньги, конечно же. не может.

Как проинформировал в своем твиттер-акаунте итальянский репортер Фабрицио Романо, Обамеянг уже проходит медосмотр в Барселоне, следовательно, сделка уже практически оформлена. Ранее, в бытность Обамеянгом футболистом дортмундской «Боруссии», им активно интересовался мадридский «Реал», но в итоге габонец отправился в Англию. В текущем сезоне он сыграл в пятнадцати матчах за «Арсенал», забив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022
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