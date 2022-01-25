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Аспиликуэта всё ещё может остаться в «Челси»

25 Января 2022 • 16:02 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта всё ещё может остаться в своём нынешнем клубе, несмотря на слухи о согласовании контракта с «Барселоной». По сообщениям журналиста Натана Гиссинга, испанец ещё раздумывает, продлевать ли ему соглашение с «пенсионерами», которое рассчитано до лета 2022 года.

Сообщается, что Аспиликуэта требует от «Челси» двухлетнее соглашение, в то время, как лондонцы предлагают испанцу лишь однолетний контракт с опцией продления ещё на один год.

Неуступчивая позиция руководства «Челси» может заставить Аспиликуэту принять предложение «Барселоны», которая как раз предлагает бывшему игроку «Осасуны» контракт до 2024 года. Но решение ещё не принято.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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