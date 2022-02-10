Дани Алвес прокомментировал двухматчевую дисквалификацию

Латераль каталонской «Барселоны» Дани Алвес получил двухматчевый бан за удаление в недавнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (4:2). Бразилец прокомментировал свое наказание в соцсети.

«Я уже и забыл о таких наказаниях. Глупо считать, что я специально хотел нанести травму сопернику. В футболе всегда есть риск получить повреждение, подобные моменты случаются, но они не должны выходить за пределы стадиона. Хочу еще раз принести извинения Карраско», - гласит сообщение 38-летнего игрока в твиттер-аккаунте.

Из-за дисквалификации Алвес не сможет помочь «Барсе» в матчах против «Эспаньола» и «Валенсии».