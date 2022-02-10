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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес прокомментировал двухматчевую дисквалификацию

10 Февраля 2022 • 10:14 Комментировать (1)
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Латераль каталонской «Барселоны» Дани Алвес получил двухматчевый бан за удаление в недавнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (4:2). Бразилец прокомментировал свое наказание в соцсети.

«Я уже и забыл о таких наказаниях. Глупо считать, что я специально хотел нанести травму сопернику. В футболе всегда есть риск получить повреждение, подобные моменты случаются, но они не должны выходить за пределы стадиона. Хочу еще раз принести извинения Карраско», - гласит сообщение 38-летнего игрока в твиттер-аккаунте.

Из-за дисквалификации Алвес не сможет помочь «Барсе» в матчах против «Эспаньола» и «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
10 Февраля 2022 в 10:22
Зачем его возвращали, ума не приложу.
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