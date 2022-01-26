Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар признался, что прошлым летом хотел вернуться в «Барселону»

26 Января 2022 • 15:06 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Полузащитник «ПСЖ» Неймар вновь рассказал о своих чувствах к каталонской «Барселоны». Бразилец не стал отрицать, что хотел вернуться к «сине-гранатовым» прошлым летом, но трансфер был невозможен из-за финансового положения каталонцев.

«Когда я решил, что хочу покинуть «ПСЖ», это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше себя чувствовал в другом месте», – сказал Неймар.

Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро по сей день остаётся самым дорогим в истории. На данный момент футболист восстанавливается от травмы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
15:59 · Россия. Премьер-лига
Гайч не вернётся в ЦСКА
15:06 · Испания. Ла Лига
Неймар признался, что прошлым летом хотел вернуться в «Барселону»
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться одним из лучших бомбардиров Ла Лиги 1
08:34 · Россия. Премьер-лига
«Уэска» решила вернуть Гайча в ЦСКА 2
08:18 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов отпустить Морату в «Барселону»
08:08 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд отреагировал на уход Марсьяля из «МЮ» 1
06:50 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген не горит желанием переходить в «ПСЖ»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» объявила о соглашении с Марсьялем официально
00:50 · Испания. Ла Лига
«Да начнётся игра»: Брайтвайт прокомментировал свое восстановление от травмы
00:39 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на форварда «Эвертона»
00:16 · Испания. Ла Лига
Эррера не хочет покидать «Атлетико»
00:00 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» предлагает «Аяксу» Бальде в качестве компенсации за Тальяфико
25 Января
23:54 · Италия. Серия А
«Барселона» и Кесси: переговоры в продвинутой стадии
22:59 · Испания. Ла Лига
УЕФА принимает апелляцию «Бетиса»: клуб сможет играть в еврокубках
22:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» начал переговоры по пролонгации Врсалько
Все новости
Рекомендуем