Неймар признался, что прошлым летом хотел вернуться в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Неймар вновь рассказал о своих чувствах к каталонской «Барселоны». Бразилец не стал отрицать, что хотел вернуться к «сине-гранатовым» прошлым летом, но трансфер был невозможен из-за финансового положения каталонцев.

«Когда я решил, что хочу покинуть «ПСЖ», это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше себя чувствовал в другом месте», – сказал Неймар.

Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро по сей день остаётся самым дорогим в истории. На данный момент футболист восстанавливается от травмы.