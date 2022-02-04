Тальяфико о сорвавшемся переходе в «Барселону»: «Я стал жертвой собственного профессионализма»

Защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико поделился своими чувствами после сорвавшегося перехода в каталонскую «Барселону». Игрок заявил, что разочарован действиями своего нынешнего клуба, особенно после того, что он ради него сделал.

«Это была уникальная возможность. Я всегда мечтал присоединится к такому клубу, как «Барселона», но клуб так и не поддержал меня, после всего что я для него сделал. Я разочарован. Чувствую, что стал жертвой собственного профессионализма», – цитирует аргентинского защитника Diario Sport.

Напомним, что «Аякс» потребовал у «Барселоны» выкупить Тальяфико на постоянной основе, но каталонцы были готовы предложить лишь аренду до конца сезона.