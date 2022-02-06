Дани Алвес оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с «Атлетико»

Принципиальное противостояние против мадридского «Атлетико» выдалось для защитника «Барселоны» Дани Алвеса богатым на события. Бразильцу покорилось уникальное для футбола достижение в виде аналога хоккейного термина «хет-трика Горди Хоу».

Дело в том, что в течение матча Алвесу удалось отдать результативную передачу, забить гол, а потом заработать удаление и преждевременно покинуть футбольное поле. На 10-й минуте он оформил ассист на Хорди Альбу, в начале второго тайма отметился красивым мячом, а за 20 минут до финального свистка грубо сыграл против Янника Феррейра Карраско и увидел перед собой красную карточку.

Проследить за тем, удастся ли «Атлетико» воспользоваться численным преимуществом, можно с помощью текстового репортажа встречи на сайте Liveresult.ru. По состоянию на 75-ю минуту счет 4:2 в пользу каталонцев.